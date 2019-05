Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les éclaircies sont assez larges cet après midi mais la présence du vent de nord ouest tempère encore un peu la hausse du mercure. Demain il devrait faire plus doux avec un soleil plus généreux et une masse d'air un peu plus chaude.

Aujourd'hui la Tx s'élève à 21 °C.