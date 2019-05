Appareil Sourcing_Creation

SmartTab1006

Exposition 3/5137 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.5 mm

ISO 120

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

Instabilité marginale diurne à partir de la mi-journée avec des bourgeonnement assez nombreux qui se sont poursuivie tout au long de l'après-midi avec plus ou moins de grandeur et de développement de cumulifications mais ne débouchant sur aucunes réelles averse avec tout simplement et seulement quelques grosses gouttes vite fait sur les coups de 12H40/12H45 ainsi qu'en fin d'après-midi vers 17H00 (mais de façon tellement anecdotique/insignifiante pour ces deux micros-"averses" que ça ne vaut même pas la peine de le signaler ou de l'indiquer!).Autre fait de cette journée qui peut paraître dérisoire et très banale à cette époque de l'année,c'est le thermomètre avec une valeur thermique maximale qui a pour la première fois de ce mois de mai enfin franchit la barre des 20 degrés cette après-midi avec une température maximale de 20,5 degrés (sous de larges éclaircies ponctuelles),il aura donc fallu attendre jusqu'à ce 21 mai pour obtenir cette valeur pourtant plus qu'habituelle pour un mois de mai qui est déjà dans sa dernière décade! Temperature minimale : 7 degrés.Hier : Temperature maximale : 19 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)