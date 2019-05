Tornade à l'Est de Canadian (TX)

Canadian (US) le jeudi 23 mai 2019 à 18h25

C'était laborieux, mais nous l'avons eu....Alors que 25 minutes plus tôt c'était une Wedge. (Photo précédente). Une journée mémorable de plus. Merci à Jordane, Fred Tecker, et Bruno Gonzales.