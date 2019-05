Tornade Wedge (très large)

Canadian (US) le jeudi 23 mai 2019 à 18h10

Dim. originale 8256*5504px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/2.8

Focale 19 mm

ISO 800

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Non loin de Lipscobm au cours de notre quatrième journée de chasse enfin nous apercevons une tornade. Prévue par le SPC, des milliers de chasseurs convergent dans le coin et attendent son déclenchement. Jordane Scmidt, expérimenté fortement à la chasse aux orages en lorraine, a rondement mené cette chasse.(Et ce depuis le début, ainsi que Bruno Gonzalez, et Fred Decker.)