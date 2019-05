Discret petit tapis

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/140 sec

Ouverture f/8

Focale 63.2 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.89°E

Altitude GPS 165m

Peu de brume ce matin dans la vallée de l'Helpe Majeure. Cette relative discrétion de nos rituelles vapeurs permettait ainsi de mettre en évidence le tracé de notre serpent aqueux qui n'est autrement visible que lors de ses plus significatifs débordements...



Bonne journée à toutes et à tous !