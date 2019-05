Play Misty for Me

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/550 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.89°E

Altitude GPS 143m

Peu de brume, mais des brumes majeures (quoique rapidement dissipées sous les violents coups de boutoir d'Hélios, comme en plein été) !



Voici un petit résumé des températures matutinales en Thiérache, variant sensiblement en fonction de l'exposition et de la situation topographique :

* environ 7°-8° de Tn à la station MF de SHSH (185 m, juste à côté d'Avesnes), 7.7° de mini horaire à 6h, pour être précis

* aux alentours de 10° dans le centre d'Avesnes (175 m)

* 6.8° à Hestrud (208 m, "sur" la frontière belgo-française)

* 9.8° à Sivry-Gare (256 m, Hainaut (Be), juste de l'autre côté de la frontière), nouvelle StatIC permettant de "compléter" le paysage thiérachien

En toute bonne logique la température régnant dans le fond de vallée de l'Helpe Majeure était très certainement plus proche de celle relevée à Hestrud. Voire un cran en dessous...



Vampire (LP inside) ?

Bonne journée à toutes et à tous !