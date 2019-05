Quelques cumulus en guide de décoration,du bon soleil et de la douceur!

Appareil Sourcing_Creation

Temperature proches des 23 degrés cette après-midi,des cumulus gentillet et du soleil brillant sans contrariétés,un vendredi très convenable.Temperature minimale : 9 degrés ce matin,ou quelques nuages d'altitude résiduels anecdotiques ont traînée durant une partie de la matinée sans pour autant encombrés le ciel et ainsi nuire au beau temps générale.Hier après-midi; Temperature maximale de 23 degrés sous un ciel plus mitigée et partagée dans le courant de l'après-midi,notament en deuxième partie de celui-ci où le soleil fut assez masquer mais dans le reste du temps ce fut bien lumineux et suffisamment clément.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)