Déluge et grêle

Déluge et grêle Avesnes-sur-Helpe 2019-05-25T14:38:00+02:00

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/8

Focale 17.5 mm

ISO 320

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 174m

15 à 30 mm tombés en l'espace de 20/30 minutes sur un axe Aulnoye/Avesnes, c'est tout de même très conséquent ! La station MF de SHSH, qui ne se situe pas dans le secteur le plus arrosé de l'axe précédemment défini aura tout de même recueilli 16.3 mm entre 14h et 15h...



Democracy (KJ inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !