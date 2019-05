Appareil FUJIFILM

X20

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/11

Focale 7.1 mm

ISO 100

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Même si l'activité électrique fut plutôt soutenue, il n'y eut pas beaucoup d'éclairs très impressionnants. Enfin, en étant précis, il y en eut tout de même trois au-dessus de ma tête :

* un hors cadre

* et deux autres que j'ai ratés...



Ceci nous aura tout de même fait trois salves orageuses pour la journée. Costaud, mais la fin mai de l'année dernière a placé la barre tellement haut (et c'est finalement assez récent aussi) qu'il est difficile de se sentir subjugué par la situation du jour.



Another bloddy election (KJ inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !