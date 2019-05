Variable,convections parfois menaçantes ,mais pas grand chose ici!

La journée ayant bien débutée sous le soleil,malgres des bancs de nuages élevées opportunistes (passagers,de temps en temps) s'est ensuite soldée par des conditions bien plus mitigées : de nombreuses cumulifications se sont formées subsistant pour certaines ou bien s'effondrant en crasse nuageuse stratiformes pour d'autres (instabilité presente mais marginale et banale) recouvrant ainsi en grande partie le bleu du ciel notamment entre la mi-journée et la 1ere partie de l'après-midi,en donnant quelques gouttes ici en lien (certainement) avec les quelques ondées (orageuses?) qui ont traverser la moitié est du département à ce moment-là.Le soleil s'est ensuite de nouveau manifestée mais pas pour longtemps puisque des développements nuageux assez menaçants sont arrivées sur notre position sur les coups de 16H00,pour lâchées cette fois-ci une brève petite averse mais avec de grosses gouttes et quelques rafales de vents mais c'est restée maigre et anecdotique,les sols ne furent même pas mouillées à la suite de cette averse.Enfin,depuis les éclaircies se sont lentement puis plus progressivement redéployées davantage (pour l'instant). Temperature située aux alentours de la vingtaine de degrés cette après-midi (plus ou moins en fonction des périodes nébuleuses/ensoleillée),avec une température maximale (provisoire) d'environ 20,5 degrés,tandis que c'est descendue à 18/18,5 degrés sous l'ondee de tout à l'heure.Temperature minimale :8,5 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)