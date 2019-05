Cumulus et son chapeau !

Après un début d'après-midi bien menaçant avec donc une averse orageuse bien copieuse qui a sévi au sud-est de Senlis, le ciel est ensuite devenu plus variable et finalement bien agréable, avec des développements de cumulus dont ce congestus dont le sommet est venu toucher un altocumulus lenticulaire et lui a fait prendre la forme d'un pileus .