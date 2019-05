Après une très douce journée sur l'arrière-pays provençal, des cumulus congestus puis des cumulonimbus se sont rapidement former sur les reliefs avant d'éclater en orage comme ici vers 18h à Peypin à l'est de Marseille. Vue vers l'Est sur l'une des nombreuses cellules présentent entre Sainte-Baume et Durance.