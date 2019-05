Belle fin d'après-midi sur le Nord de l'Alsace

Appareil Apple

Le nord du Bas-Rhin a été épargné par les pluies orageuses en cette fin d'après-midi pré-estivale (24°C sous quelques cumulus inoffensifs et absence de vent). Vue en direction du Nord avec en arrière-plan la masse sombre du Hochwald, contrefort le plus nord-oriental des Vosges du Nord. Dans le lointain, on devine les "sommets" (+/- 550m d'altitude...)du Palatinat, vaste massif gréseux situé en Allemagne et prolongement du massif vosgien.