Évolution diurne

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/8

Focale 21 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Deuxième jour d'instabilité avec l'Hérault et le Gard bien plus concernés aujourd'hui. Après une matinée mitigée, le ciel se dégage à la mi-journée et permet au soleil de bien chauffer les basses couches, l'ambiance est pleinement estivale avec des cumulus qui commencent à bourgeonner.

Après un peu d'attente et d'observation de l'évolution du ciel, direction les environs du Pic St-Loup pour observer cette explosion convective... qui reste peu visible hormis lors de cette phase.

Les rideaux de précipitations sont quand à eux bien visibles et costaud. Hélas, sur le Languedoc l'activité électrique restera très décevante, digne d'une sortie d'hiver avec presque exclusivement que des éclairs intranuageux. Les 3 impacts aperçus au cours de l'après-midi seront passés au travers des prises (évidemment ^^).