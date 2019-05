L'arbre, la brume et les couleurs

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/220 sec

Ouverture f/8

Focale 29.5 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 150m

Sans oublier les rayons (discrets), of course !

En espérant que nous n'ayons perdu ni le maire, ni la médiathèque...



Rapide bilan des pluies de la veille sur les stations les plus emblématiques du secteur :

* 13.0 mm à Sivry-Gare (Hainaut, 256 m, pas loin d'Hestrud)

* 10.4 mm à Hestrud (59, 208 m, "sur" la frontière belgo-française, pas loin de Sivry-Rance...)

* 19.3 mm à SHSH (59, 185 m, 2/3 km au NO d'Avesnes)

Les estimations radar montrent par ailleurs qu'entre 25 et 40 mm furent recueillis sur le secteur très précisément compris entre Avesnes et son SE immédiat (càd la commune d'Avesnelles, en gros). Ce qui est tout de même très conséquent et fait basculer le bilan mensuel des précipitations dans le "positif".



Dark Forces (KJ inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !