le mauvais temps arrive et la température baisse :+2° au col de l'Izoard . la descente avec petite pluie fine et quelques flocons est réfrigérante!

la végétation commence à croitre en altitude : anémones de printemps/violettes/renoncules de Kuepfer... les mélèzes fleurissent les marmottes gambadent sur la route ...

la chaleur va bien venir un jour ou l'autre ?

vue vers le SO depuis la casse déserte .