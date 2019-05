Logiciel Microsoft ICE v1.4.3.0

Bonsoir,



Après la pluie matinale et un ciel très nuageux cet après-midi,les averses ont repris mais le soleil se montre aussi en fin de journée.



Double arc-en-ciel observé en direction de la montagne du Semnoz.



12°C ce matin,15°C vers midi et 10°C vers 18h30.



Bonne soirée à tous et à toutes.