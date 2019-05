Dégradation automnale ?

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 30 sec

Ouverture f/7.1

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.3.1 (Macintosh)

Après un printemps très peu mouvementé et surtout indigne de la côte d'Azur en terme de température voire même d'ensoleillement, ce mois de Mai se finalise avec une petite dégradation orageuse sur le département. Les manifestations électriques restent toutefois assez marginales, limitées à quelques cellules dont la durée de vie ne dépassaient guère la dizaine de minute la plupart du temps... le tout dans une ambiance très (trop...) humide rendant les conditions de prises de vue pas idéales. Ici un bifide qui s'échoue derrière Saint Jean-Cap-Férat, au milieu des yachts de millionnaires.



Juin devrait s'annoncer plus estival et espérons le plus orageux, pas compliqué en même temps !