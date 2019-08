Une précédente photo plus explicite de la sècheresse ne semble pas convenir ? Alors je propose celle-ci, plus grand public,sur laquelle on ne voit plus les écailles de boue séchée en périphérie des derniers décimètres d'eau ...

la baignade ressemble à un bain de boue !

il manque 2m d'eau ...les têtard n'ont plus longtemps à vivre sauf pluies salvatrices