Au clair d'un soir

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D200

Exposition 5 sec

Ouverture f/6.3

Focale 52 mm

ISO 200

Objectif 18.0-70.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Instabilité d'altitude a minima et passagère ce soir au dessus de l'Essonne, avec ces maigres bancs d'altocumulus sur fond de cirrostratus d'où pendent de faibles chevelures glacées, avec pour compléter le décor un jeune croissant lunaire paré de sa lumière cendrée.

Après une journée plutôt chaude ici à Cheptainville, la nuit arrive doucement et les températures, loin d'évoquer la fournaise de la semaine passée, vont tranquillement redescendre jusque autour de 14-15°C en fin de nuit.

Finies les nuits irrespirables et le manque de repos occasionné par l'inconfort et l'impossibilité d'un rafraichissement durable.