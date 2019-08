convection en atmosphère libre

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Au réveil ce matin, l'air est sensiblement plus humide que la veille et le Td est proche de 18 °C. Dès le matin je remarque la présence d'altocumulus castellanus traduisant une moyenne troposphère particulièrement instable. Peu de temps après un Cb arrivera même à se former, lâchant quelques gouttes mais aucune activité électrique.

En regardant le profil vertical prévu par le run d'Arome de ce matin, on remarque bien que le profil est instable à partir de 2000 m.