Toujours l'été !

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 35/31617 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.28°N, 5.36°E

Altitude GPS 0m

Quand le Mistral n'est pas là, rien ne vient troubler ces journées pleinement estivales sur le littoral provençal où seule la course du soleil, de faibles brises maritimes diurnes et le chant incessant des cigales rythme le temps qui s'écoule sous les étoiles puis le ciel d'azur.



Photo prise depuis le parc Montvert sur la Corniche en direction du SO.