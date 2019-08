Déclin solaire

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8

Focale 400 mm

ISO 200

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Les belles journées s'enchaînent et l'attente kéraunique continue, une année où il faut attendre bien trop souvent une dizaine de jours (ou +) entre chaque potentiel orageux... Quelques possibilités cette semaine mais il semblerait une nouvelle fois que cela se joue un peu trop sur le Massif Central et le Centre Est, en plein milieu de semaine, il risque donc d'être compliqué d'en tirer pleinement partie, n'étant pas en congés. Qui vivra verra, comme on dit.

En attendant, un énième sympathique coucher de soleil qui m'offre en prime le plaisir d'être pile dans l'axe de l'émetteur TDF du Mont Saint-Baudille.