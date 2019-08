Orage et brumes

Ce qu'il y a de surprenant dans les orages d'atmosphère libre, c'est qu'ils se développent à l'étage moyen en se foutant totalement des conditions défavorables en basses couches. C'est pour cette raison qu'ils se forment préférentiellement en fin de nuit, alors que dans la basse atmosphère, la masse d'air est au plus frais (et donc très peu instable). C'est le 3ème réveil de ce type depuis début juillet chez moi.

Parfois cela créé alors des conditions peu communes, comme ce matin où se superposaient de multiples cellules orageuses à l'étage moyen (depuis le bassin d'Arcachon jusqu'à l'Est de la Dordogne), ainsi que des brumes en fond de vallée.

La cellule qui nous concernait s'évacuait vers l'Est, une autre était présente au Nord du Bergeracois.

On notera également des paysages qui ont largement reverdit par rapport au mois dernier ! D'ailleurs cette humidité des sols offre beaucoup de brouillards matinaux depuis 10 jours.