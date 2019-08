les hautes Alpes en vigilance verte . chouette!

dès l'aube temps maussade. malgré l'orage qui sévit un peu plus au nord vers l'Isère dès 6h du matin ,je tente une rando en Champsaur ...

une 2°averse mouille les rochers, un peu de grêle, des nuages en bannière ,les stratus qui descendent des crêtes ... me font faire 1/2 tour vers 2300m .

sans regret car l'averse suivante sera plus forte . une rando sans soleil ... bof ce sera pour une prochaine fois!