coup de foudre lointain

Pour la deuxième partie de la dégradation, un axe orageux composé de plusieurs cellules intenses s'établi entre le pays basque et les Landes et se dirige vers le Gers et le Lot-et-Garonne.

Les coups de foudre restent majoritairement cachés par les précipitations et peu d'entre eux arrivent à se produire hors du corps pluvieux, il s'agit de ne pas les louper !