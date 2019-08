cellule gersoise

Appareil SONY

DSLR-A330

Exposition 30 sec

Ouverture f/5.6

Focale 26 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DSLR-A330 v1.10

Pendant que quelques intras zèbrent le ciel plus près de moi, quelques coup de foudre s'abattent au loin, issus ici d'une cellule situé à l'est de Condom.

Une autre cellule particulièrement intense est en embuscade juste derrière et sévira un peu plus au sud, probablement accompagnée de grêle vu la couleur du radar.

Agen sera concerné par la partie stratiforme du système, et la foudre restera assez lointaine.