Surprise du soir !

Après près de 2 mois de disette orageuse dans le Pays-Haut lorrain, alors que rien ne l'annonçait réellement, un bel orage s'est présenté ce soir pour m'accueillir dès mon retour du travail, avec de superbes ambiances orangées au couchant.



L'activité électrique était bien présente avec un grondement de tonnerre quasi continu mais elle restera cantonnée à l'intérieur du nuage, pas une fois la foudre ne se manifestera, ne laissant entrevoir que quelques flashs furtifs sous une cascade de pluie mêlée de petite grêle et de fortes rafales de vent !



Un petit déchaînement orageux qui fait beaucoup de bien au moral du traqueur d'orages ;) !



D'autres petites cellules orageuses se manifesteront dans le courant de la soirée/nuit, et cette fois la foudre daignera enfin sortir un peu, pour mon plus grand plaisir !



Bonne nuit à tous !