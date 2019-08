Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La dépression située au nord des Açores véhicule un air chaud sur le sud ouest aujourd'hui, et surtout bien humide avec un Td qui avoisine les 20 °C.

Dès le lever du jour, on sentait bien cet air moite, d'autant plus que Bordeaux Mérignac relève une Tn tropicale de 20.3 °C.