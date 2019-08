Appareil Canon

Orage bref mais extrêmement violent localement en lorraine ce vendredi 9 août 2019. https://www.facebook.com/pg/fabricegillant/photos/?tab=album&album_id=1059989714197795&__xts__%5B0%5D=68.ARD38zff9FQXaZEBt483eDJKpQxleD0bh6EdfxVdGzQsyddsVlmKBnX2QF3ueOawHa3Z7c_lr5Qe93SPPmKMwEMzQQtTIDjbDtNNoNHIC0vVjoeISUXkDRZcGppVcijq9Jx4onBlddfuhp48iJ2rUWWznf4YmQ9XWUFm7iG7TAd71HL1N0gJfADZiARTFROq-s9gu6UGBOap8HsxAWbMZd_8I1KUQqJAirfCA-SU0cwHe1dp-iiHs45y0uVwNUqDgK7SmCgGpmgpAJaV2tO0rsfgfcRBR948JImr1Qc8yW3ST77o14htoVpyhw89j9IcFXaOEv6PGD8&__tn__=-UC-R

La météo se déchaîne en France et aussi au Luxembourg ou une tornade frappe la commune de Pétangehttps://www.facebook.com/pg/fabricegillant/photos/?tab=album&album_id=1059999017530198

Vidéo de la tornade :https://www.facebook.com/fabricegillant/videos/2945326192207223/

ce vendredi 09/08/2019 après mon travaille a Madine , J’ai observé plusieurs belles cellules orageuses qui auront donc survolé le département du nord de la Meuse et le sud-est de la Meuse en frontière avec la Meurthe-et-Moselle de la Lorraine entre 15 heures et 18 h 00.

En ce qui concerne ma commune de Richecourt et les secteurs autour du lac de Madine auront pas eu d’orage qu’un bon coup de vent ici et là. Mais une autre cellule orageuse très virulente aura survolé les départements des cote de Toul et au nord-ouest de l’orage donc les communes de Mandre les quatre tours en direction de Flirey à la commune de Limey-Remenauville qu’un couloir de dégât sur une largeur de 200 mètres et bien visible comme le prouvent les photos et une tornade a été observée dans le secteur de Longwy en Meurthe-et-Moselle peu avant 18h ! Quelques dégâts sont à signaler. (https://bit.ly/2OMu70B)