Tornade en Lorraine et Luxembourg !!

Une journée dantesque aujourd'hui sur les secteurs Ouest et Nord lorrains aujourd'hui!



Une puissante supercellule est remontée de Marne pour toucher la Meuse, puis la Meurthe-et-Moselle et s'évacuer vers le Luxembourg.



Posté pas loin du centre de Meurthe-et-Moselle, pensant être assez bien placé pour observer la supercellule passer devant moi depuis sa face Sud, le flux me piège et je remarque que celle-ci me fonce droit dessus, du coup je reprends la voiture et repars, tentant de la devancer, mais le noyau dur finira par m'avaler comme un microbe et je me retrouve dans ma voiture sous un déluge de pluie, de bonne grêle et de fortes rafales de vent.

Au bout d'une 20aine de minutes, tout se calme et j'en profite pour revenir me placer sur un spot proche de chez moi pour observer l'évacuation de la bête.



Mais juste après être arrivé à mon poste, je remarque un superbe mésocyclone avec une rotation très marquée à moins de 10km au Nord-Ouest de ma position, jusqu'à ce qu'un cône blanchâtre ne se manifeste juste en dessous avec une aspiration particulièrement puissante jusqu'au sol, toute la structure était rotative à ce moment là, mais je ne voulais pas croire qu'une probable tornade pouvait avoir eu lieu comme ça sous mes yeux.



Et c'est en arrivant chez moi que je découvre qu'une violente tornade s'est manifestée 20 minutes plus tôt sans le secteur de Longwy(54), Pétange et Bascharage (Luxembourg, à moins de 10km de ma position.



Et en effet, après avoir observé les vidéos et de nombreuses images des dégâts, je décide d'aller faire une petite enquête directement sur le terrain, et j'y découvrirai des dégâts impressionnants... Arbres étêtés, ébranchés, cassés nets, déracinés... des secteurs où aucune toiture n'a résisté, des voitures criblées de bosses avec toutes leurs vitres brisées car les débris qui volaient dans les airs etc... Une vision apocalyptique qui me laissera comme ébêté devant la dévastation que peut provoquer la nature...



J'apprendrai dans la soirée que cette tornade pourrait être répertoriée EF-3 au vu des dégâts qu'elle a causés...