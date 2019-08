Supercellule HP et Gustnado (2)

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/4.5

Focale 18 mm

ISO 200

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

Impressionnante Supercellule HP sur le NE de la France hier après-midi, née en Seine-Et-Marne, cette puissante supercellule finira sa course quasiment au frontières allemande 3h plus tard !



elle provoquera de nombreux dégâts du au vent avec l'observation de virulente microrafale et la formation de plusieurs Gustnado (Tornade de front de rafale), l'un d'eux s'est former devant nous ! on finira même sur le bord est de celui ci avec une rafale a 107 Km/h mesurée sur la station DAVIS positionné sur la voiture !



La couleur bleu/vert était très prononcé ! quelle puissance !