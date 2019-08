La seconde vague

Appareil Canon

Canon EOS 7D Mark II

Exposition 15 sec

Ouverture f/7.1

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif EF50mm f/1.8 II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.12 (Macintosh)

Après une première salve en fin d'après-midi, c'est une deuxième vague orageuse, cette fois-ci bien plus virulente, qui a touché l'agglomération Toulousaine sur les coups de 23h.

Une forte activité foudre, de grosses bourrasques, et surtout des pluies assez fortes (plus de 20mm en très peu de temps) ayant provoqué de grosses accumulations sur certains points bas, voire même d'impressionnants ruissellement sur les coteaux de l'Est de la ville.