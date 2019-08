Appareil Panasonic

DMC-TZ60

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/4.5

Focale 4.3 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Du vent (S-SO),un ciel nuageux et une température de 24°,c'est le temps

d'aujourd'hui après la journée lourde et orageuse d'hier qui n'aura donné ici que 1 mm de pluie alors que le Nord de la Lorraine aura subi orages, pluie, vent et tornade.