Une belle traine

Dim. originale 5406*3604px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/8

Focale 17 mm

ISO 100

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Les contrastes étaient magnifiques cet après midi en arrivant sur la Pointe d'Erquy. Un cadre idéal, une mer calme et limpide et un ciel contrasté entre ciel bleu et les orages au loin.

Une ligne orageuse qui se sera régénéré sans cesse entre Paimpol et St Quay Portrieux de l'autre coté de la baie de St Brieuc.