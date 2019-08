Au loin sur les Cévennes

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 13 sec

Ouverture f/8

Focale 188 mm

ISO 320

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Après une énième désillusion sur l'Aveyron hier avec une dégradation bien faible et aux goûts bien trop automnaux pour la saison (brumes, ciel gris, 17°c... et zéro activité électrique), il restait un ultime espoir cette nuit sur l'Hérault avec le département placé en vigilance jaune aux orages.

Au final, c'est encore une désillusion qui est arrivée. Seule cette cellule isolée transitant sur les Cévennes permettra de voir un peu d’activité électrique, une activité bien esthétique mais hélas trop lointaine. C'est au prix d'un gros zoom et d'un crop que je parviens à réaliser cette photo, les éclairs avaient une teinte jaune, trahissant la grande distance entre la métropole et les montagnes où se déversait cette électricité.



Place à l'été venté... youpi :(