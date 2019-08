Furie catalane

Dim. originale 4826*3196px

Appareil PENTAX

PENTAX K-5

Exposition 15 sec

Ouverture f/13

Focale 45 mm

ISO 200

Objectif Tamron AF 17-50mm F2.8 XR Di-II LD

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

Les modèles sont longtemps restés hésitants sur cette situation orageuse, mais des fois il faut tenter sa chance !

En soirée je fais un premier arrêt sur le piémont des Pyrénées côté Catalogne, où des cellules étaient envisagées pour débuter, mais les choses ne prennent pas. Passé minuit, je me rapproche donc du littoral et peu de temps après, les premiers flashs apparaissent. Les orages se forment sur la chaîne côtière et restent dans les terres dans un premier temps. Arrivant des montagnes, je suis situé à l'arrière, au nord-ouest des orages ce qui me donne une vue assez claire sur les bouillonnements convectifs, et permet d'observer plusieurs impacts de foudre extranuageux. Par la suite, le ciel se brouille un peu, et la ligne commence à s'alimenter de plus en plus sur la côte. Étant donné qu'elle progresse assez lentement vers l'est, je me dis qu'il est temps d'aller voir ce qu'elle peut donner à l'avant, me voilà donc parti pour la traverser. Au bout du compte je vois qu'il y a un créneau à jouer à son arrivée sur Sitges, je me place donc juste à temps sur les hauteurs de la ville, pour assister à un spectacle dantesque ! Les impacts de foudre en air sec pilonnent le paysage : sur la ville, en mer, sur les reliefs. Puis c'est au tour du c½ur de l'orage d'arriver, et je ne serai pas déçu : c'est un déchaînement remarquable de vent, de pluie et de grêle. Au final la station AEMET de Sitges relèvera 97 km/h avec des dégâts en ville, notamment des palmiers abattus sur le front de mer, sans doute peu habitués à des rafales aussi fortes. Question pluie l'aéroport de Barcelone situé un peu plus loin relèvera un peu plus de 50 mm au passage de la ligne, qui d'ailleurs occasionnera des torrents d'eau dans les rues en pente. Quant à la grêle, elle aura été de taille suffisante pour marquer un peu plus la carrosserie de ma voiture !



NB : Pour ceux qui s'interrogent, il y bien sûr une erreur sur la focale indiquée dans les EXIFs, la photo est prise à 17 mm et non 45. La faute à mon 17-50 qui commence à accuser le coup à force de se prendre des douches ;-)