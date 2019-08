Activité électrique modérée

Appareil FUJIFILM

X20

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/11

Focale 7.1 mm

ISO 200

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Plusieurs salves orageuses auront eu le bon goût de se succéder cet après-midi en Avesnois/moitié nord de la Thiérache, apportant peu de pluie (5/6 mm, un peu plus localement) mais permettant surtout de renouer avec des ambiances qui nous font cruellement défaut par ici depuis de longues semaines...

Pas de quoi endiguer la sécheresse de surface dans le secteur, puisque nous ne devons guère excéder, en moyenne, la trentaine de mm au cours des 60 derniers jours. Et ce alors que nous étions une des rares régions à nous situer dans la norme en termes de précipitations sur la période 07/18 ---> 06/19.



