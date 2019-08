Une faible averse est passée en fin de nuit sur Marseille, et a apporté 0.2mm sur la Corniche, soit le premier basculement d'auget du mois à la station. Sur d'autres postes marseillais, le cumul est resté figé à 0mm. Puis le soleil est progressivement revenu dans l'après-midi, laissant une impression encore bien estivale.

Avec le basculement du flux du sud au nord, les taux d'humidité et du point de rosée se sont effondrés, mais la température est encore voisine de 29 degrés sur le littoral. Le Mistral devrait s'installer demain, ce qui va entraîner une nouvelle fois la fermeture de tous les massifs forestiers bucco-rhodaniens.



Photo prise depuis la Corniche en direction du NO.

