Météo automnale !

Une journée instable avec de nombreuses averses orageuses entre 12h et 17h.

Enfin, la matinée fut ensoleillée.

Une trombe marine a été photographié à Cauville-sur-Mer, phénomène rarissime sur nos côtes. 4 trombes marines ont été repérées entre Cherbourg et Dieppe.

Les températures relevées à l'ombre sont de : 15°C à 8h, 14°C à 13h et 18°C à 17h.



Hier soir, un orage surprise est arrivé par le Calvados. Il a éclaté à 20h30 sur la cité Océane.