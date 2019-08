Appareil WIKO

Un thalweg à 500 hPa circule sur le pays aujourd'hui. De nombreuses averses se produisent et le vol entre Toulouse et Lille se passe au milieu de cumulus congestus et de Cb.

Ici une petite cellule contournée dans les environs de Tours