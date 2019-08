Dim. originale 5136*2240px

La sécheresse continue malgré les 30mm tombés dernièrement...



En Saône et Loire, les près sont plus que sec...

Les belles Charolaises n'ont plus rien à manger...



Le plus exceptionnel c'est que le Morvan est encore plus ''grillé''...



Il faut attendre le printemps pour revoir un peu de vert dans ce magnifique bocage Charolais.....