Appelée ici "la Barre du Champsaur" cette mer de nuage remplit (vers la gauche) la vallée du Drac . situation de vent du nord et forte humidité .

A l'extrême droite on devine la fin des stratus nés de l'effet de Foehn créé par cette longue vallée du Drac en direction de Grenoble (nord).

Derrière le paysage de bocage le bassin gapençais est sous le soleil quoique mitigé par les cirrus et cirrostratus.