Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 30 sec

Ouverture f/8

Focale 47 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Les orages auront finalement décidé de revenir dans nos contrées, et ils l'auront fait puissamment en observant les dégâts incroyables causés par la tornade de vendredi à moins de 10km de là sur les villes de Longwy, Pétange et Bascharage... Elle aura parcouru environ 14km de distance et a provoqué des vents jusque 250km/h!



Ce lundi après-midi jusqu'en soirée, quelques petits orages isolés mais parfois soutenus, nous auront rendu visite avec en majorité des fortes pluies et une activité électrique uniquement intranuageuse, ne laissant voir que de furtifs flashs.



Mais le soir venu, à l'heure bleue, les derniers orages s'évacuent sur l'Allemagne, et après avoir aperçu un superbe extranuageux sortir de ce sommet bouillonnant sur la droite, je décide de sortir me poster et tenter le coup. Finalement cela s’avérera payant, la foudre se décide enfin à sortir ! Merci Zeus !