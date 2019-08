La Cascade du Rouget entre nuages et éclaircies ...

La Cascade du Rouget entre nuages et éclaircies ... Sixt-Fer-à-Cheval 2019-08-13T15:10:00+02:00

Un temps idéal pour la randonnée avec une alternance entre nuages et éclaircies parfois belles, le tout sous des températures plutôt agréables ...



On peut admirer une partie de la Cascade du Rouget ( en bas à gauche sur la photo ), sans doute l'une des plus belles cascades des Alpes !

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)