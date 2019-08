Un incendie s'est déclenché cet après midi sur les Corbières au sud de Trèbes (Montirat). A 19h15, la situation ne s'est pas améliorée, avec un panache qui s'est encore épaissi, malgré l'intervention des Canadair.

Courage aux pompiers et aux pilotes.

D'autant plus que la progression de cet incendie est favorisée par une tramontane soutenue et la sécheresse de surface, dans une zone bien végétalisée...