Dim. originale 4608*2112px

Appareil OnePlus

ONEPLUS A6013

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.25 mm

ISO 320

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Belle journée pour mon retour de vacances...!

Pluies faibles toute la journée, et après un petit répit voici une averse plus forte en approche au-dessus de Viroflay et Versailles avant d'atteindre la position.