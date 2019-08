Entrées maritimes sur la rade marseillaise

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.28°N, 5.31°E

Altitude GPS 98m

Après une énième journée ensoleillée et chaude, les entrées maritimes cantonnées au large des Calanques débordent sur la rade marseillaise et l'archipel du Frioul en cette soirée, donnant un aspect nuageux bien exceptionnel en cette saison sur Marseille.

L'ambiance reste lourde et estivale, mais la pluie est quasiment inexistante depuis 4 mois, et toujours pas au programme !



Photo prise vers l'OSO depuis l'île de Ratonneau dans l'archipel du Frioul.