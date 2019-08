Premier orage en milieu de soirée circulant entre le territoire de Belfort et le Sud du Haut-Rhin, donnant des quantités de grêles importantes, avec des tailles variables comprises entre 2 et 3cm, localement 5cm. A l'arrière de cet orage isolé, d'autres cellules concerneront ce même département avec des quantités de pluies conséquentes, beaucoup de vent et une activité électrique marquée.