Couleurs limitées

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.91°E

Altitude GPS 175m

Malgré une présence non négligeable des masses nuageuses ("extension verticale" importante, disons qu'il y avait de quoi faire entre l'horizon et le zénith) et une configuration qui pouvait sembler relativement favorable, les couleurs ne se répandirent pas immodérément sur la toile céleste.

Ceci, couplé à l'absence de brume dans la vallée de l'Helpe Majeure (non visible ci-dessus), aura contribué à rendre ce lever un petit peu décevant.



Il pleut Bergère (NF inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !